Армия рф из "второй самой сильной" в мире сейчас вторая в Украине - Столтенберг

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"Украинцы постепенно завоевывают позиции… и движутся вперед. В прошлом году россия имела вторую самую сильную армию в мире... Российская армия сейчас вторая самая сильная армия в Украине", - цитирует Столтенберга представитель НАТО Дилан Уайт.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.