Армия рф из "второй самой сильной" в мире сейчас вторая в Украине - Столтенберг

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. россия в прошлом году имела вторую самую сильную армию в мире, сейчас российская армия - вторая самая сильная в Украине, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Украинцы постепенно завоевывают позиции… и движутся вперед. В прошлом году россия имела вторую самую сильную армию в мире... Российская армия сейчас вторая самая сильная армия в Украине", - цитирует Столтенберга представитель НАТО Дилан Уайт.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.

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