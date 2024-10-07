Армія рф завдала авіаудару по Костянтинівці: четверо поранених
Київ • УНН
Армія рф завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області, поранивши чотирьох робітників підприємства. Вибухом пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт, прокуратура документує воєнні злочини.
Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Костянтинівці Донецької області 7 жовтня. Попередньо, ворог вдарив "КАБом-250" . Про це УНН повідомляє із посиланням на прокуратуру регіону.
За даними слідства, 7 жовтня 2024 року армія держави-агресора нанесла черговий авіаудар по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог атакував населений пункт "КАБ-250" з УМПК. У зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки
Як повдіомляється, з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями й контузіями громадян доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.
Вибуховою хвилею також пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.
Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу07.10.24, 10:55 • 16098 переглядiв