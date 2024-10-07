Армия рф нанесла авиаудар по Константиновке: четверо раненых

Четыре человека получили ранения в результате вражеского авиаудара по Константиновке Донецкой области 7 октября. Предварительно, враг ударил «КАБом-250». Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, 7 октября 2024 года армия государства-агрессора нанесла очередной авиаудар по г. Константиновка. Предварительно, враг атаковал населенный пункт «КАБ-250» с УМПК. В зоне поражения оказалась территория частного предприятия, где получили телесные повреждения четверо рабочих - двое мужчин 41 и 55 лет и 55 и 61-летняя женщины - говорится в сообщении.

Как сообщается, с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями граждан доставлены в медицинское учреждение, где оказана квалифицированная помощь.

Взрывной волной также повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.

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