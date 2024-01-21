Армія рф вдарила по Красногорівці на Донеччини: є загиблий та поранений

російські війська сьогодні обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади Донецької області. Внаслідок ворожих атак відомо про одного загиблого та ще одного пораненого. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Нові жертви російської армії — цього разу у Мар'їнській громаді. Росіяни обстріляли Красногорівку з Градів та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення. - написав Філашкін у Telegram.

За його словами, пораненого доставлено в лікарню — він отримує необхідну медичну допомогу.

Доповнення

Крім того, російські війська сьогодні обстріляли з "Градів" Курахове Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджені дитячий садок і приватні будинки.