росіяни з "Градів" обстріляли Курахове на Донеччині: є загиблий та поранений, пошкоджено дитсадок
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Курахове на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула і одна була поранена. Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок та кілька житлових будинків.
російські війська сьогодні обстріляли з "Градів" Курахове Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджені дитячий садок і приватні будинки. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Курахового. Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів — поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік
За його словами, ворожим ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Точні наслідки атаки ще встановлюються, вказав Філашкін.
Крім того, начальник ОВА в черговий раз закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватись.
Доповнення
Впродовж минулої доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили двох людей.