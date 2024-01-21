россияне из "Градов" обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибший и раненый, поврежден детсад

российские войска сегодня обстреляли из "Градов" Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены детский сад и частные дома. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Курахово. Сегодня днем россияне обстреляли город из Градов - попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, вражеским ударом повреждены детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили.

Точные последствия атаки еще устанавливаются, указал Филашкин.

Кроме того, начальник ОВА в очередной раз призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться.

Дополнение

За прошедшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили двух человек.