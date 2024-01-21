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россияне из "Градов" обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибший и раненый, поврежден детсад

россияне из "Градов" обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибший и раненый, поврежден детсад

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 15:18  •  18045 просмотра

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Российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела поврежден детский сад и несколько жилых домов.

российские войска сегодня обстреляли из "Градов" Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены детский сад и частные дома. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Курахово. Сегодня днем россияне обстреляли город из Градов - попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина

- написал Филашкин в Telegram.

По его словам, вражеским ударом повреждены детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. 

Точные последствия атаки еще устанавливаются, указал Филашкин. 

Кроме того, начальник ОВА в очередной раз призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться. 

Дополнение

За прошедшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили двух человек. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни з "Градів" обстріляли Курахове на Донеччині: є загиблий та поранений, пошкоджено дитсадок
Russians shelled Kurakhove in Donetsk Oblast with Grad rockets: one killed and one wounded, a kindergarten damaged
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