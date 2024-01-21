Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  169936 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  215933 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  187271 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  182399 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  189337 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  182373 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  177748 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  166471 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  162591 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162457 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 17:25  •  12608 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали Красногоровку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен.

российские войска сегодня обстреляли Красногоровку Марьинской громады Донецкой области. В результате вражеских атак известно об одном погибшем и еще одном раненом. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Новые жертвы российской армии - на этот раз в Марьинской громаде. Россияне обстреляли Красногоровку из Градов и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний - получил ранения.

- написал Филашкин в Telegram.

По его словам, раненый доставлен в больницу - он получает необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

Кроме того, российские войска сегодня обстреляли из "Градов" Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены детский сад и частные дома.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф вдарила по Красногорівці на Донеччини: є загиблий та поранений
Russian army strikes at Krasnohorivka in Donetsk region: one killed and one wounded
Новости по теме

Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Российские войска атаковали Красногоровку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен.

Война •   •  12608 просмотра
Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

Российские войска атаковали Никопольщину Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию и беспилотники, нанеся значительные разрушения. Сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  13903 просмотра
Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

российская армия увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море до двух.

Война •   •  16511 просмотра
россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.

Война •   •  17058 просмотра
После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.

Общество •   •  14373 просмотра
Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

В Германии состоялись акции против режима путина в рф

В Германии прошли митинги против путинского режима в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Новости Мира •   •  17892 просмотра
В Германии состоялись акции против режима путина в рф

В рф цинично считают, что обстрел Донецка станет одной с тем заседание Совбеза ООН

Первый заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский ожидает, что обстрел Донецка, станет одной из центральных тем запрошенного россией на 22 января заседания СБ ООН.

Политика •   •  23769 просмотра
В рф цинично считают, что обстрел Донецка станет одной с тем заседание Совбеза ООН

В районе "Вернадского" родились детеныши поморников - видео

Вблизи станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников - одного из главных хищников Антарктиды.

Новости Мира •   •  21422 просмотра
В районе "Вернадского" родились детеныши поморников - видео

Более 1370 взрывоопасных предметов было обнаружено и обезврежено в Украине за 5 дней

За 5 дней по всей Украине было обнаружено и обезврежено 1374 взрывоопасных предмета, большинство из них - в Харьковской области.

Война •   •  26025 просмотра
Более 1370 взрывоопасных предметов было обнаружено и обезврежено в Украине за 5 дней

Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине не удастся избежать мобилизации.

Война •   •  26532 просмотра
Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации