Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

российские войска сегодня обстреляли Красногоровку Марьинской громады Донецкой области. В результате вражеских атак известно об одном погибшем и еще одном раненом. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Новые жертвы российской армии - на этот раз в Марьинской громаде. Россияне обстреляли Красногоровку из Градов и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний - получил ранения. - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, раненый доставлен в больницу - он получает необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, российские войска сегодня обстреляли из "Градов" Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены детский сад и частные дома.