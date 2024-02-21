Армія рф вдарила дроном по селищу на Херсонщині: двоє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника в селі Херсонщини поранені двоє чоловіків.
російські війська атакували з безпілотника селище Раківка Херсонської області, двоє чоловіків отримали поранення. Про це у середу повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця "прильоту"
Як зазначається, в обох постраждалих діагностували вибухові травми. Лікарі надали їм медичну допомогу. Нині їх життю нічого не загрожує.
Херсон вночі зазнав чергової ворожої атаки: поранено трьох людей21.02.24, 12:35 • 29245 переглядiв