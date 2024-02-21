Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.
российские войска атаковали с беспилотника поселок Раковка Херсонской области, двое мужчин получили ранения. Об этом в среду сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника. Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета"
Как отмечается, у обоих пострадавших диагностировали взрывные травмы. Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека21 февраля 2024, 10:35 • 25247 просмотров
Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших
В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.
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