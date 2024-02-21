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Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших

Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:54  •  8402 просмотра

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В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.

российские войска атаковали с беспилотника поселок Раковка Херсонской области, двое мужчин получили ранения. Об этом в среду сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН

российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника.  Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета"

- говорится в сообщении.

Как отмечается, у обоих пострадавших диагностировали взрывные травмы. Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека21 февраля 2024, 10:35 • 25247 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон
Армія рф вдарила дроном по селищу на Херсонщині: двоє постраждалих
Russian army strikes a village in Kherson region with a drone: two injured
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