Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших

Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.