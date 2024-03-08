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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7478 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Армія рф вбила мирного жителя прикордонного села на Чернігівщині - поліція

Київ • УНН

 • 23847 перегляди

51-річний цивільний загинув внаслідок обстрілу російською армією мирних жителів прикордонних сіл Семенівської громади Чернігівської області, а приватний будинок був зруйнований внаслідок атаки російського безпілотника.

Армія рф вбила мирного жителя прикордонного села на Чернігівщині - поліція

Російська армія 7 березня здійснила обстріли мирного населення прикордонних сіл Семенівської громади у Чернігівській області, 51-річний чоловік загинув, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Внаслідок ворожого удару 51-річний цивільний місцевий житель загинув. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди

- повідомили у поліції.

Деталі

Також внаслідок атаки російських дронів зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував всередині оселі та дивом вцілів.

Поліцейські зафіксували наслідки російських атак. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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