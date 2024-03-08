Армія рф вбила мирного жителя прикордонного села на Чернігівщині - поліція
Київ • УНН
51-річний цивільний загинув внаслідок обстрілу російською армією мирних жителів прикордонних сіл Семенівської громади Чернігівської області, а приватний будинок був зруйнований внаслідок атаки російського безпілотника.
Російська армія 7 березня здійснила обстріли мирного населення прикордонних сіл Семенівської громади у Чернігівській області, 51-річний чоловік загинув, повідомили у Нацполіції, пише УНН.
Внаслідок ворожого удару 51-річний цивільний місцевий житель загинув. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди
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Також внаслідок атаки російських дронів зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував всередині оселі та дивом вцілів.
Поліцейські зафіксували наслідки російських атак. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
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