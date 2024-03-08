Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

Российская армия 7 марта осуществила обстрелы мирного населения приграничных сел Семеновской громады в Черниговской области, 51-летний мужчина погиб, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

В результате вражеского удара 51-летний гражданский местный житель погиб. Его тело возле воронки от взрыва нашли соседи - сообщили в полиции.

Детали

Также в результате атаки российских дронов подвергся разрушениям частный дом в одном из сел Семеновской громады. Хозяин дома находился внутри дома и чудом уцелел.

Полицейские зафиксировали последствия российских атак. По этим фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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