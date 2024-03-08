Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  4117 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  102309 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  104517 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  105189 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  106567 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  129720 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135228 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125511 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118291 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115937 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

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Из-за массированной ночной атаки рф дронами повреждена инфраструктура в Одесской области, на юге сбито 30 "шахедов"

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Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  160563 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  185422 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  189599 просмотра

Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

51-летний гражданский погиб в результате обстрела российской армией мирных жителей приграничных сел Семеновской общины Черниговской области, а частный дом был разрушен в результате атаки российского беспилотника.

Война •   •  10150 просмотра
Армия рф убила мирного жителя приграничного села в Черниговской области - полиция

По Херсонской области россияне нанесли ракетный удар, в Херсоне повредили театр и музей, 5 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, административные здания и культурные объекты, в результате чего 5 гражданских лиц получили ранения.

Война •   •  11952 просмотра
По Херсонской области россияне нанесли ракетный удар, в Херсоне повредили театр и музей, 5 раненых

Из-за массированной ночной атаки рф дронами повреждена инфраструктура в Одесской области, на юге сбито 30 "шахедов"

Очередная массированная ночная атака российских беспилотников на юге Украины привела к повреждению инфраструктурного объекта и пожару в Одесской области, а подразделения противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников "шахед" в нескольких регионах.

Война •   •  14111 просмотра
Из-за массированной ночной атаки рф дронами повреждена инфраструктура в Одесской области, на юге сбито 30 "шахедов"

Прилетело с десяток снарядов: Никополь и район ночью враг обстрелял из артиллерии

Российские войска ночью обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области, повредив несколько жилых домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  13639 просмотра
Прилетело с десяток снарядов: Никополь и район ночью враг обстрелял из артиллерии

На Запорожье россияне ударили 256 раз, ранили мужчину

Оккупанты нанесли 256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, применив авиацию, РСЗО, артиллерию и 71 беспилотник, ранив 81-летнего мужчину и вызвав разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Война •   •  14120 просмотра
На Запорожье россияне ударили 256 раз, ранили мужчину

Атака рф на Чугуев: среди 5 пострадавших есть 3-летний ребенок

Пять человек, в том числе 3-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки на город Чугуев в Харьковской области.

Война •   •  15012 просмотра
Атака рф на Чугуев: среди 5 пострадавших есть 3-летний ребенок

рф за сутки потеряла 880 военнослужащих

российские военные понесли значительные потери: по данным Вооруженных сил Украины, за один день погибло 880 человек.

Война •   •  17135 просмотра
рф за сутки потеряла 880 военнослужащих

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

В ночь на 8 марта украинские военные сбили 33 из 37 беспилотников "Shahed", запущенных рф во время атаки на южные и восточные регионы.

Война •   •  18952 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Президент Байден отметил решительную поддержку Украины, призвав к единству против российского вторжения и предоставление оружия, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  22839 просмотра
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК подписало соглашение с Базельским институтом управления о сотрудничестве в отслеживании и возвращении активов, незаконно выведенных из Украины, включая использование цифровых инструментов, обучение сотрудников НАПК и проведение электронных курсов на украинском языке.

Политика •   •  17730 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины