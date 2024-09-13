Армія рф стикається з хвилею дезертирства - "Спротив"
Київ • УНН
На окупованій Луганщині збільшилась кількість випадків дезертирства серед російських військових. Військова поліція рф проводить посилені рейди, перевіряючи документи майже всіх чоловіків у містах регіону.
На окупованій Луганщині зросла кількість випадків дезертирства серед російських військових. Це підтверджують активні рейди військової поліції рф, які перевіряють документи майже всіх чоловіків у містах регіону. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, пише УНН.
Серед російських військових, які знаходяться на окупованій території Луганщини, зросла кількість випадків дезертирства. Про це свідчать посилені рейди військової поліції рф, що проводяться в містах тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, у Старобільську окупанти майже кожного чоловіка перевіряють на наявність документів.
Нещодавно повідомлялося, що завдяки небайдужим патріотам вдалося отримати документи, які містять звіти про зростання злочинності серед російських військових, а також "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом під час вихідних, додали у Центрі.
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На Харківському напрямку армія рф почала використовувати солдатів строкової служби. Це може свідчити про нестачу кадрових військових та підготовку до масштабної мобілізації в росії.