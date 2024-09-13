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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф сталкивается с волной дезертирства - "Сопротивление"

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 15:55  •  1218 просмотра

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На оккупированной Луганщине увеличилось количество случаев дезертирства среди российских военных. Военная полиция рф проводит усиленные рейды, проверяя документы почти всех мужчин в городах региона.

На оккупированной Луганщине возросло количество случаев дезертирства среди российских военных. Это подтверждают активные рейды военной полиции рф, которые проверяют документы почти всех мужчин в городах региона. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.

Среди российских военных, которые находятся на оккупированной территории Луганщины, возросло количество случаев дезертирства. Об этом свидетельствуют усиленные рейды военной полиции рф, проводимые в городах временно оккупированной Луганщины. В частности, в Старобельске оккупанты почти каждого мужчину проверяют на наличие документов.

Недавно сообщалось, что благодаря неравнодушным патриотам удалось получить документы, содержащие отчеты о росте преступности среди российских военных, а также "план основных мероприятий военно-политической работы" с личным составом во время выходных, добавили в Центре.

Напомним 

На Харьковском направлении армия рф начала использовать солдат срочной службы. Это может свидетельствовать о недостатке кадровых военных и подготовке к масштабной мобилизации в россии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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