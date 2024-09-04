Армія рф скинула бомбу на один із корпусів вишу у Сумах: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували корпус вишу в Сумах керованою авіабомбою. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та поранено 64-річного охоронця закладу. Розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.
Ввечері 3 вересня російські війська скинули бомбу на один із корпусів вишу у Сумах, постраждав 64-річний охоронець закладу. Наслідки ворожого удару показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН.
За даними слідства, 3 вересня 2024 року близько 21:35 держава-агресор, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми, за попередньою інформацією, керовану авіаційну бомбу
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю університету. Постраждав 64-річний охоронець закладу.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
рф обстріляла 8 громад Сумщини: 23 вибухи, поранений цивільний04.09.24, 10:07 • 29968 переглядiв