Армия рф сбросила бомбу на один из корпусов вуза в Сумах: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали корпус вуза в Сумах управляемой авиабомбой. В результате удара повреждено здание и ранен 64-летний охранник заведения. Начато расследование по факту нарушения законов войны.
Вечером 3 сентября российские войска сбросили бомбу на один из корпусов вуза в Сумах, пострадал 64-летний охранник заведения. Последствия вражеского удара показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.
По данным следствия, 3 сентября 2024 года около 21:35 государство-агрессор, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросило на один из корпусов высшего учебного заведения г. Сумы, по предварительной информации, управляемую авиационную бомбу
В результате вражеской атаки повреждено здание университета. Пострадал 64-летний охранник заведения.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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