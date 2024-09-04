Армия рф сбросила бомбу на один из корпусов вуза в Сумах: показали последствия

Вечером 3 сентября российские войска сбросили бомбу на один из корпусов вуза в Сумах, пострадал 64-летний охранник заведения. Последствия вражеского удара показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, 3 сентября 2024 года около 21:35 государство-агрессор, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросило на один из корпусов высшего учебного заведения г. Сумы, по предварительной информации, управляемую авиационную бомбу - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В результате вражеской атаки повреждено здание университета. Пострадал 64-летний охранник заведения.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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