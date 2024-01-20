Армія рф на Запоріжжі завдала 70 ударів: била з РСЗВ та артилерії і здійснила 20 дронових атак
Київ • УНН
Російські війська атакували 15 населених пунктів у Запорізькій області України, завдавши 70 ударів, у тому числі 20 за допомогою безпілотників, повідомив Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Надійшло 8 повідомлень про руйнування майна, але жертв немає.
Російські війська минулої доби атакували 15 міст та сіл у Запорізькій області, завдавши 70 ударів, у тому числі здійснивши 20 дронових атак, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Військовослужбовці рф гатили по 15 містах та селах - зафіксовано 70 ударів
Деталі
Як повідомляється, рашисти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 БПЛА-атак по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці. По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артударів.
Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, зазначив Малашко.
У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди