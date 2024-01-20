Армія рф на Запоріжжі завдала 70 ударів: била з РСЗВ та артилерії і здійснила 20 дронових атак

Російські війська минулої доби атакували 15 міст та сіл у Запорізькій області, завдавши 70 ударів, у тому числі здійснивши 20 дронових атак, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Військовослужбовці рф гатили по 15 містах та селах - зафіксовано 70 ударів - написав Малашко у Telegram.

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Як повідомляється, рашисти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 БПЛА-атак по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці. По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артударів.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, зазначив Малашко.

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