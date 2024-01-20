Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак
Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.
Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов
Бойцы РДК провели рейд в брянской области рф 18 января, уничтожив УРАЛ 4320 и личный состав противника.
Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше
Российские войска обстреляли город Купянск в Харьковской области Украины, повредив жилой дом.
Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска
Румынские фермеры, которые блокировали пункт пропуска Сирет-Порубное на румынско-украинской границе, теперь полностью разблокировали его, разрешив движение грузовиков.
Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии
Российская артиллерия обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.
В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону
Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области
Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о мощной DDoS-атаке на monobank, которая происходила в несколько волн.
Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины
Оккупанты обстреляли Сумскую область шесть раз за ночь.
Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн
Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.
Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты
Российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, ранив двух человек и нанеся значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре. 214 человек, в том числе 46 детей, были эвакуированы.