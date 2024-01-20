Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 15 городов и сел в Запорожской области, нанеся 70 ударов, в том числе осуществив 20 дроновых атак, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф били по 15 городам и селам - зафиксировано 70 ударов - написал Малашко в Telegram.

Детали

Как сообщается, рашисты совершили 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки, Работино и Новоивановки, а также 20 БПЛА-атак по Новодаровке, Червоному, Чаривному, Малиновке, Левадному и Полтавке. По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Щербаков, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 46 артударов.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших, отметил Малашко.

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