Армія рф атакувала Київщину дронами: влучань та постраждалих немає, уламки призвели до пожеж у трьох районах
Київ • УНН
Вночі російські БПЛА атакували Київську область. ППО збила цілі, влучань та постраждалих немає, але падіння уламків призвело до загорань у трьох районах області.
Вночі ворог вчергове атакував Київщину ударними дронами, працювали сили протиповітряної оборони. Влучань та постраждалі відсутні, однак внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області. Про це розповів голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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Як вказав Кравченко, тривога в області тривала майже всю ніч та ранок. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області
За його словами, оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.
Київ відбив четверту повітряну атаку за тиждень, знищивши всі дрони31.08.24, 08:42 • 54868 переглядiв