Армия рф атаковала Киевскую область дронами: попаданий и пострадавших нет, обломки привели к пожарам в трех районах
Киев • УНН
Ночью российские БПЛА атаковали Киевскую область. ПВО сбила цели, попаданий и пострадавших нет, но падение обломков привело к возгораниям в трех районах области.
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами, работали силы противовоздушной обороны. Попаданий и пострадавшие отсутствуют, однако в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области. Об этом рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, тревога в области продолжалась почти всю ночь и утро. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области
По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.
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