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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Киевскую область дронами: попаданий и пострадавших нет, обломки привели к пожарам в трех районах

Армия рф атаковала Киевскую область дронами: попаданий и пострадавших нет, обломки привели к пожарам в трех районах

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 06:09  •  22794 просмотра

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Ночью российские БПЛА атаковали Киевскую область. ПВО сбила цели, попаданий и пострадавших нет, но падение обломков привело к возгораниям в трех районах области.

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами, работали силы противовоздушной обороны. Попаданий и пострадавшие отсутствуют, однако в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области. Об этом рассказал председатель ОВА Руслан  Кравченко, передает УНН.

Детали 

Как указал Кравченко, тревога в области продолжалась почти всю ночь и утро. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации  последствий атаки врага.

Київ відбив четверту повітряну атаку за тиждень, знищивши всі дрони31 августа 2024, 05:42 • 27633 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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