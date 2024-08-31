Армия рф атаковала Киевскую область дронами: попаданий и пострадавших нет, обломки привели к пожарам в трех районах

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами, работали силы противовоздушной обороны. Попаданий и пострадавшие отсутствуют, однако в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области. Об этом рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

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Как указал Кравченко, тревога в области продолжалась почти всю ночь и утро. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

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