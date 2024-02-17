Армія рф атакувала Херсонщину: постраждали троє місцевих жителів
Київ • УНН
Троє місцевих жителів Білозерки Херсонської області отримали поранення внаслідок російського обстрілу. 55-річну жінку та 62-річного чоловіка госпіталізували, а 22-річному хлопцю надали допомогу на місці від вибухових травм та поранень.
На Херсонщині через російський обстріл Білозерки постраждали троє місцевих жителів, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Каретою "швидкою" до лікарні шпиталізували 55-річну жінку та 62-річного чоловіка. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок.
Ще одному чоловікові, 22 років, медичну допомогу надали на місці. Він дістав вибухову травму, поранення обличчя та руки.
Армія рф продовжує прицільно бити по житлових кварталах Херсона: кількість поранених зросла до трьох17.02.24, 16:18 • 27700 переглядiв