Армія рф атакувала дроном "Герань-2" склад у Балаклії: постраждав чоловік
Київ • УНН
В Балаклії БПЛА "Герань-2" влучив у дах складу, пошкодивши будівлі та сільгосптехніку. Внаслідок атаки постраждав 61-річний чоловік.
У Балаклії в Харківській області російські війська напередодні атакували дроном "Герань-2" склад, пошкодивши будівлі та сільгосптехніку, постраждав 61-річний чоловік, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
10 березня, 21:54 – Ізюмський район, місто Балаклія. Внаслідок влучання БПЛА Герань-2 в дах складського приміщення, пошкоджено поруч будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобіля. Постраждав 61-річний чоловік
За минулу добу, з його слів, російські війська здійснили серію атак на Харківську область, використовуючи БПЛА та артилерію. Загалом пошкоджено техніку, будинки в 8 населених пунктах.
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