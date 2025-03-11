Армія рф атакувала дроном "Герань-2" склад у Балаклії: постраждав чоловік

У Балаклії в Харківській області російські війська напередодні атакували дроном "Герань-2" склад, пошкодивши будівлі та сільгосптехніку, постраждав 61-річний чоловік, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

10 березня, 21:54 – Ізюмський район, місто Балаклія. Внаслідок влучання БПЛА Герань-2 в дах складського приміщення, пошкоджено поруч будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкових автомобіля. Постраждав 61-річний чоловік - написав Синєгубов.

За минулу добу, з його слів, російські війська здійснили серію атак на Харківську область, використовуючи БПЛА та артилерію. Загалом пошкоджено техніку, будинки в 8 населених пунктах.

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