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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала дроном "Герань-2" склад в Балаклее: пострадал мужчина

Киев • УНН

 • 17975 просмотра

В Балаклее БПЛА "Герань-2" попал в крышу склада, повредив здания и сельскохозяйственную технику. В результате атаки пострадал 61-летний мужчина.

Армия рф атаковала дроном "Герань-2" склад в Балаклее: пострадал мужчина

В Балаклее в Харьковской области российские войска накануне атаковали дроном "Герань-2" склад, повредив здания и сельскохозяйственную технику, пострадал 61-летний мужчина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

10 марта, 21:54 – Изюмский район, город Балаклея. В результате попадания БПЛА Герань-2 в крышу складского помещения, повреждено рядом здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля. Пострадал 61-летний мужчина

- написал Синегубов.

За прошедшие сутки, по его словам, российские войска осуществили серию атак на Харьковскую область, используя БПЛА и артиллерию. Всего повреждено техника, дома в 8 населенных пунктах.

рф запустила баллистический "Искандер" и 126 дронов по Украине ночью: сбита ракета и 79 беспилотников11.03.25, 08:09 • 18919 просмотров

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