Армия рф атаковала дроном "Герань-2" склад в Балаклее: пострадал мужчина
Киев • УНН
В Балаклее БПЛА "Герань-2" попал в крышу склада, повредив здания и сельскохозяйственную технику. В результате атаки пострадал 61-летний мужчина.
В Балаклее в Харьковской области российские войска накануне атаковали дроном "Герань-2" склад, повредив здания и сельскохозяйственную технику, пострадал 61-летний мужчина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
10 марта, 21:54 – Изюмский район, город Балаклея. В результате попадания БПЛА Герань-2 в крышу складского помещения, повреждено рядом здание склада, 3 трактора, сеялка, комбайн, 1 грузовой автомобиль, 2 легковых автомобиля. Пострадал 61-летний мужчина
За прошедшие сутки, по его словам, российские войска осуществили серию атак на Харьковскую область, используя БПЛА и артиллерию. Всего повреждено техника, дома в 8 населенных пунктах.
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