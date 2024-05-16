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АРМА виявило у США 4 мільйони доларів активів українця, якого підозрюють у розтраті грошей

АРМА виявило у США 4 мільйони доларів активів українця, якого підозрюють у розтраті грошей

Київ • УНН

 • 20908 перегляди

У громадянина України, підозрюваного у розкраданні 64 мільйонів гривень, було виявлено приховані активи на суму 4 мільйони доларів у США, включаючи нерухомість та банківські рахунки.

Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило у США приховані активи громадянина України на 4 мільйони доларів. Фігуранта підозрюють у розтраті 64 мільйонів гривень. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, передає УНН.

Деталі 

За інформацією слідства, зловмисник розтратив майно української компанії на більш як 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.

Профільний заступник голови АРМА Павло Великоречанін розповів, що приховані активи фігуранта можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного у злочинний спосіб. 

Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів 

- повідомив Павло Великоречанін.

Наразі отримані дані про активи скерували до правоохоронців для подальшого накладення арешту й конфіскації.

Нагадаємо

Взимку Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало перший договір про реалізацію арештованих активів.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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