АРМА обнаружило в США 4 миллиона долларов активов украинца, которого подозревают в растрате денег

Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в США скрытые активы гражданина Украины на 4 миллиона долларов. Фигуранта подозревают в растрате 64 миллионов гривен. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, передает УНН.

Детали

По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал такую свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Профильный заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин рассказал, что скрытые активы фигуранта могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем.

Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов - сообщил Павел Великоречанин.

Сейчас полученные данные об активах направили в правоохранительные органы для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

Напомним

Зимой Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило первый договор о реализации арестованных активов.

Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен