Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка
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АРМА обнаружило в США 4 миллиона долларов активов украинца, которого подозревают в растрате денег
У гражданина Украины, подозреваемого в хищении 64 миллионов гривен, были обнаружены скрытые активы на сумму 4 миллиона долларов в США, включая недвижимость и банковские счета.
Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters
россия, возможно, готовится к масштабному наступлению в ближайшие недели, накапливая небольшие подразделения вблизи Сумской области Украины.
Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа
"Булгаргаз" потребует от "Газпрома" более 400 миллионов евро компенсации за убытки, вызванные прекращением поставок газа более двух лет назад.
Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину
Австрия открыла специальный кредитный фонд в размере 500 млн евро для поддержки экспортных операций с Украиной в течение следующих пяти лет, обеспечивая покрытие рисков и способствуя инвестициям, имеющим решающее значение для восстановления Украины, в частности в инфраструктуру, транспорт и снабжение.
Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, при этом российские войска используют свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на украинские позиции, но украинские защитники отражают атаки и наносят врагу максимальные потери.
Зеленский: россия пытается расширить войну
россия пытается расширить войну, утверждая, что стремится к миру, но рф надо заставить к настоящему, справедливому миру всеми средствами, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.
Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский
Президент Украины отмечает, что контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. По его словам, результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов
Украинские войска остановили активное наступление россиян в Харьковской области и восстановили более выгодные позиции на некоторых участках, хотя линия фронта еще не стабилизировалась.
В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС
Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.
Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка
С начала полномасштабного вторжения российскими оккупантами в Харьковской области было убито более 2800 человек, в том числе 82 ребенка, самому младшему из которых 5 месяцев, причем реальное количество жертв, вероятно, выше из-за ненайденных массовых захоронений.