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АРМА відчуває безкарність. За використання номерів прикриття досі ніхто не покараний - експерт

АРМА відчуває безкарність. За використання номерів прикриття досі ніхто не покараний - експерт

Київ • УНН

 • 52161 перегляди

АРМА відчуває безкарність. За використання номерів прикриття досі ніхто не покараний - експерт.

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відчуває свою безкарність у ситуації з незаконним використанням їхніми співробітниками номерів прикриття під час виконання службових завдань, а тому дозволяє собі такі ганебні явища. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

"Я вважаю це ганебним явищем у цивілізованій державі. Державний орган не може собі такого дозволяти. На ці ганебні факти мав би звертати увагу орган, який називається МВС. Але, як бачимо, ця структура сьогодні зайнята іншими проблемами. Тому АРМА відчуває свою безкарність. Більше того – за такі факти на АРМА чекає просто адміністративна відповідальність, там смішна сума грошей", - вказує експерт.

На його переконання, АРМА живе на "корупційних схематозах".

"Чого ви очікуєте від органу, у якого забране під виглядом арештів майно потім просто зникає через підставні торги. Усе на поверхні, нічого дивного: орган, який створений для прикриття злочинів, відробляє свої задачі, і тому ніхто не звертає увагу на номери прикриття, на це порушення закону", - зазначив Шабовта.

Контекст

Провівши журналістське розслідування, вдалося з’ясувати, що працівники АРМА приїжджали на огляд активів ТРЦ "Гулівер" на BMW Х5 сірого кольору з номерним знаком КА1614РТ. Як виявилося, такий номер не зареєстровано в базах МВС, що вказує на те, що армівці використовували номери прикриття, які за законом можуть використовувати лише оперативні підрозділи правоохоронних органів.

У відповідь на запит УНН в агентстві заявили, що "під час виконання службових обов’язків співробітниками АРМА не використовуються транспортні засоби з номерними знаками, не передбаченими чинним законодавством України".

Однак, у розпорядженні УНН є відео, яке підтверджує те, що працівники АРМА приїхали оглядати активи столичного ТРЦ на вказаному вище автомобілі і саме з такими номерами. І саме після розголосу, співробітники агентства змінили неіснуючий номерний знак на справжній.

Попри ці факти, в АРМА продовжують наполягати, що їхні працівники не використовували автомобіль з неіснуючим державним номером під час огляду активів столичного ТРЦ "Гулівер", а також ігнорують питання журналістів щодо службової перевірки з цього приводу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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