АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) чувствует свою безнаказанность в ситуации с незаконным использованием их сотрудниками номеров прикрытия при выполнении служебных задач, а потому позволяет себе такие позорные явления. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«Я считаю это позорным явлением в цивилизованном государстве. Государственный орган не может себе такого позволять. На эти позорные факты должен был бы обращать внимание орган, который называется МВД. Но, как видим, эта структура сегодня занята другими проблемами. Поэтому АРМА чувствует свою безнаказанность. Более того - за такие факты АРМА ждет просто административная ответственность, там смешная сумма денег», - указывает эксперт.

По его убеждению, АРМА живет на «коррупционных схематозах».

«Чего вы ожидаете от органа, у которого забираемое под видом арестов имущество потом просто исчезает через подставные торги. Все на поверхности, ничего удивительного: орган, который создан для прикрытия преступлений, отрабатывает свои задачи, и поэтому никто не обращает внимание на номера прикрытия, на это нарушение закона», - отметил Шабовта.

Контекст

Проведя журналистское расследование, удалось выяснить, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ «Гулливер» на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что армовцы использовали номера прикрытия, которые по закону могут использовать только оперативные подразделения правоохранительных органов.

В ответ на запрос УНН в агентстве заявили, что «при исполнении служебных обязанностей сотрудниками АРМА не используются транспортные средства с номерными знаками, не предусмотренными действующим законодательством Украины».

Однако, в распоряжении УНН есть видео, которое подтверждает то, что работники АРМА приехали осматривать активы столичного ТРЦ на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами. И именно после огласки, сотрудники агентства изменили несуществующий номерной знак на настоящий.

Несмотря на эти факты, в АРМА продолжают настаивать, что их работники не использовали автомобиль с несуществующим государственным номером при осмотре активов столичного ТРЦ «Гулливер», а также игнорируют вопросы журналистов о служебной проверке по этому поводу.