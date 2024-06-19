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АРМА продовжує продаж майна медведчука: на торги виставляють квадроцикли та баггі

Київ • УНН

 • 12275 перегляди

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує реалізацію майна віктора медведчука, цього разу йдеться про квадроцикли та баггі.

АРМА продовжує продаж майна медведчука: на торги виставляють квадроцикли та баггі

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує реалізацію майна віктора медведчука, цього разу йдеться про квадроцикли та баггі, пише УНН.

Деталі

"Агентство з розшуку та менеджменту активів продовжує реалізацію майна, злочинного набутого зрадником України віктором медведчуком. Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки "BOMBARDIER" та баггі марки "ТRAXTER"", - повідомили в АРМА у Telegram.

Як повідомляється, агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. "Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано – ПП "Тендер Онлайн", з яким агентство уклало договір", - вказали в відомстві.

"Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі", - зазначили в АРМА.

Доповнення

Окрім того, агентством, як вказано, запущено процес реалізації близько тисячі тонн кукурудзи, більше двох тисяч тонн пшениці, більше 100 тонн продукції, призначеної для захисту рослин, майже 27 тисяч тонн залізної руди та 44 тисячі тонн калію хлористого. Також реалізовується комп’ютерна техніка та лісоматеріали. Всі ці активи, як зазначається, уже проходять етап незалежної оцінки, після чого будуть реалізовані на порталі Прозорро.Продажі.

Загалом, протягом 5 місяців 2024 року агентство забезпечило надходження до держбюджету 103,641 млн гривень від реалізації арештованих активів, у тому числі сплачені митні платежі на сумму 15 432 935,91 грн.

Люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна - АРМА15.05.24, 11:06 • 18733 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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