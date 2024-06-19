Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает реализацию имущества виктора медведчука, на этот раз речь идет о квадроциклах и багги, пишет УНН.

Детали

"Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает реализацию имущества, преступного приобретенного предателем Украины виктором медведчуком. На этот раз на реализацию выставлены два квадроцикла марки "BOMBARDIER" и багги марки "ТRAXTER"", - сообщили в АРМА в Telegram.

Как сообщается, агентство в мае провело открытый конкурсный отбор юридического лица, которое будет реализовывать указанные выше транспортные средства. "Победителем конкурса, по решению конкурсной Комиссии было выбрано - ЧП "Тендер Онлайн", с которым агентство заключило договор", - указали в ведомстве.

"Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после которой состоятся торги на портале Прозорро.Продажи", - отметили в АРМА.

Дополнение

Кроме того, агентством, как указано, запущен процесс реализации около тысячи тонн кукурузы, более двух тысяч тонн пшеницы, более 100 тонн продукции, предназначенной для защиты растений, почти 27 тысяч тонн железной руды и 44 тысячи тонн калия хлористого. Также реализуется компьютерная техника и лесоматериалы. Все эти активы, как отмечается, уже проходят этап независимой оценки, после чего будут реализованы на портале Прозорро.Продажи.

В общем, в течение 5 месяцев 2024 года агентство обеспечило поступление в госбюджет 103,641 млн гривен от реализации арестованных активов, в том числе уплаченные таможенные платежи на сумму 15 432 935,91 грн.

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