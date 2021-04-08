Аргентина посилила карантин через зростання захворюваності COVID-19

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд Аргентини прийняв рішення посилити карантинні заходи і заборонити вільне пересування жителів в нічний час через зростання числа випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив в середу президент країни Альберто Фернандес у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Ми схвалили ряд заходів, які будуть діяти в усій країні. Крім того, будуть окремі заходи для районів з високим і середнім рівнем епідемічної загрози”, — сказав він.

Деталі

Як повідомив президент, по всій країні будуть заборонені групові туристичні поїздки, збори за участю більше 20 осіб, робота казино і заняття спортом в закритих приміщеннях, де перебувають понад 10 осіб.

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“Бари та ресторани повинні будуть закриватися не пізніше 23:00. Буде заборонено переміщення вулицями з 00:00 до 06:00”, — оголосив Фернандес.

Нові обмеження будуть діяти як мінімум три тижні.

У вівторок міністр охорони здоров’я Аргентини Карла Віссотті визнала, що в країні вже розпочалася друга хвиля пандемії. Останні два дні в республіці виявляють більше 20 тис. випадків зараження, що є найвищими показниками з початку пандемії. Всього в країні на цей момент захворіли 2 450 068 осіб, померло 56 832.

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