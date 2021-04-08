Аргентина усилила карантин из-за роста заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство Аргентины приняло решение усилить карантинные мероприятия и запретить свободное передвижение жителей в ночное время из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент страны Альберто Фернандес в своем видеообращении, передает УНН.
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“Мы приняли ряд мер, которые будут действовать по всей стране. Кроме того, будут отдельные мероприятия для районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы”, — сказал он.
Детали
Как сообщил президент, по всей стране будут запрещены групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работа казино и занятия спортом в закрытых помещениях, где находятся более 10 человек.
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“Бары и рестораны должны будут закрываться не позднее 23:00. Будет запрещено перемещение по улицам с 00:00 до 06:00”, — заявил Фернандес.
Новые ограничения будут действовать как минимум три недели.
Во вторник министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала, что в стране уже началась вторая волна пандемии. Последние два дня в республике проявляют более 20 тыс. случаев заражения, являются наивысшими показателями с начала пандемии. Всего в стране на данный момент заболели 2 450 068 человек, умерло 56 832.