Аргентина посилює карантин у столиці: вводять комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Аргентина посилює карантин у Буенос-Айресі до 30 квітня через збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Будуть закриті школи та введена комендантська година. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У Буенос-Айросі закривають школи та вводять комендантську годину з 20:00. Також буде призупинене проведення спортивних, рекреаційних, релігійних та культурних заходів у приміщеннях.
Аргентина загаломзареєструвала 2 604 157 випадків захворювання на COVID-19, 58 542 особи загинули.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що Аргентина посилила карантин через зростання захворюваності COVID-19. Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні зробив щеплення російською вакциною “Спутнік V”, отримав позитивний результат тесту на антиген на COVID-19.