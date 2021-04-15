Аргентина посилює карантин у столиці: вводять комендантську годину

Деталі

У Буенос-Айросі закривають школи та вводять комендантську годину з 20:00. Також буде призупинене проведення спортивних, рекреаційних, релігійних та культурних заходів у приміщеннях.

Аргентина загаломзареєструвала 2 604 157 випадків захворювання на COVID-19, 58 542 особи загинули.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Аргентина посилила карантин через зростання захворюваності COVID-19. Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні зробив щеплення російською вакциною “Спутнік V”, отримав позитивний результат тесту на антиген на COVID-19.