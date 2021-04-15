Аргентина усиливает карантин в столице: вводят комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Аргентина усиливает карантин в Буэнос-Айресе до 30 апреля из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19. Будут закрыты школы и введен комендантский час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В Буэнос-Айросе закрывают школы и вводят комендантский час с 20:00. Также будет приостановлено проведение спортивных, рекреационных, религиозных и культурных мероприятий в помещениях.
Аргентина загаломзарееструвала 2604157 случаев заболевания COVID-19, 58542 человека погибли.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Аргентина усилила карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, получил положительный результат теста на антиген на COVID-19.