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Аргентина усиливает карантин в столице: вводят комендантский час

Аргентина усиливает карантин в столице: вводят комендантский час

Киев  •  УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Аргентина усиливает карантин в Буэнос-Айресе до 30 апреля из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19. Будут закрыты школы и введен комендантский час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Буэнос-Айросе закрывают школы и вводят комендантский час с 20:00. Также будет приостановлено проведение спортивных, рекреационных, религиозных и культурных мероприятий в помещениях.

Аргентина загаломзарееструвала 2604157 случаев заболевания COVID-19, 58542 человека погибли.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Аргентина усилила карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, получил положительный результат теста на антиген на COVID-19.

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