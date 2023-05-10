Арештовані активи “Укрнафтобуріння” та АЗС “Татнафти” передадуть в управління держпідприємств - Жоравович
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) спільно з Кабінетом міністрів шукають управителя для арештованих активів ТОВ “Сахалінське”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” та АЗС “Татнафти”. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів очільник АРМА Дмитро Жоравович.
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За його словами, АРМА разом з Кабміном розробило механізм, який дозволяє за спрощеною процедурою передавати арештовані активи в управління держпідприємств.
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“Ефективна взаємодія з Кабінетом Міністрів є однією з найважливіших передумов успішної роботи АРМА. Саме за безпосередньої участі та підтримки Кабміну було розроблено механізм, який дозволяє передавати в управління стратегічні активи за спрощеною процедурою. Наразі цей механізм успішно працює – в управління державним компаніям передано ТЕЦ у Львівській області, 26 облгазів та мережу АЗС “Глуско”. Водночас зараз ми активно працюємо над використанням зазначеної процедури для передачі профільним держпідприємствам арештованих активів ТОВ “Сахалінське”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” та АЗС “Татнафти”, - розповів Дмитро Жоравович.
Він також зазначив, що Агентство тісно співпрацює з Кабміном і з інших питань, зокрема, саме Уряд дає “зелене світло” для придбання військових облігацій. За словами Жоравовича, нині на погодженні Кабміну перебуває черговий пакет на понад 400 млн грн.
Також АРМА очікує на сприяння урядовців у погодженні змін до нормативних актів, які дозволять Агентству продати на торгах дороговартісну “яхту Медведчука”.
Нагадаємо
У травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління “Нафтогазу” за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС Glusco.
Станом на кінець квітня управитель відновив роботу 71 автозаправної станції під новим брендом U.GO.