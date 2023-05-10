Арестованные активы "Укрнефтебурения" и АЗС "Татнефти" передадут в управление госпредприятий - Жоравович

Детали

По его словам, АРМА вместе с Кабмином разработало механизм, который позволяет по упрощенной процедуре передавать арестованные активы в управление госпредприятий.

Цитата

“Эффективное взаимодействие с Кабинетом Министров является одной из важнейших предпосылок успешной работы АРМА. Именно при непосредственном участии и поддержке Кабмина был разработан механизм, который позволяет передавать в управление стратегические активы по упрощенной процедуре. Сейчас этот механизм успешно работает – в управление государственным компаниям передано ТЭЦ во Львовской области, 26 облгазов и сеть АЗС “Глуско”. В то же время сейчас мы активно работаем над использованием указанной процедуры для передачи профильным госпредприятиям арестованных активов ООО “Сахалинское”, ЧАО “Укрнефтебурение” и АЗС “Татнефти”, - рассказал Дмитрий Жоравович.

Он также отметил, что Агентство тесно сотрудничает с Кабмином и по другим вопросам, в частности, именно Правительство дает “зеленый свет” для приобретения военных облигаций. По словам Жоравовича, сейчас на согласовании Кабмина находится очередной пакет на более 400 млн грн.

Также АРМА ожидает содействия чиновников в согласовании изменений в нормативные акты, которые позволят Агентству продать на торгах дорогостоящую “яхту Медведчука”.

Напомним

В мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление “Нафтогазу” по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС Glusco.

По состоянию на конец апреля управляющий возобновил работу 71 автозаправочной станции под новым брендом U.GO.