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Арахамія заявив, що Зеленський не вимагав виключити із фракції Лероса

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не телефонував керівництву фракції з вимогою виключити нардепа Гео Лероса. Про це розповів журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Арахамія заявив, що Зеленський не вимагав виключити із фракції Лероса

"Ні це неправда…", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи правда, що Президент особисто зателефонував йому та наказав збирати підписи за виключення Лероса.

За його словами, у Лероса була "негласна домовленість" з фракцією.

"Він член нашої фракції, у нього був особистий конфлікт з очільником Офісу Президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально… Але коли ти знаходишся у партії Президента й починаєш зачіпати Президента, кажеш, що мені Президент не подобається, я критикую його програму, дії… Це нормальний процес, коли людина скаже, що їй не подобається знаходитися у партії Президента, я піду до іншої партії", - розповів Арахамія.

Арахамія наголосив, що Лерос був "списочником", якщо він самостійно б написав заяву, то втратив би мандат.

"Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат - виключили його із фракції. Нехай залишається позафракційним…", - сказав Арахамія.

Також він зазначив, що до вчорашнього виступу Лероса з трибуни попередив його, оскільки була інформація, що Лерос "перейде червону лінію". Арахамія розповів, що він розумів, які наслідки після цього послідують.

Нагадаємо, народного депутата Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу" за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів.

Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких нібито брат голови Офісу президента Андрія Єрмака проводить кілька розмов. Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата "барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і, звичайно, заробляє на державі".

Своєю чергою, Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".

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