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Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключить из фракции Лероса

Киев • УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить нардепа Гео Лероса. Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключить из фракции Лероса

"Нет, это неправда...", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, правда ли, что Президент лично позвонил ему и приказал собирать подписи за исключение Лероса.

По его словам, у Лерос была "негласная договоренность" с фракцией.

"Он член нашей фракции, у него был личный конфликт с главой Офиса Президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально... Но когда ты находишься в партии Президента и начинаешь трогать Президента, говоришь, что мне Президент не нравится, я критикую его программу, действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, что ей не нравится находиться в партии Президента, я пойду к другой партии", - рассказал Арахамия.

Арахамия подчеркнул, что Лерос был "списочником", если он самостоятельно бы написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому мы ему фактически помогли не потерять мандат - исключили его из фракции. Пусть остается внефракционным...", - сказал Арахамия.

Также он отметил, что до вчерашнего выступления Лероса с трибуны предупредил его, поскольку была информация, что Лерос "перейдет красную линию". Арахамия рассказал, что он понимал, какие последствия после этого последуют.

Напомним, народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов.

Добавим, что ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит несколько разговоров. Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата "барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и, конечно, зарабатывает на государстве".

В свою очередь, Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".

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