Арахамія: росіяни приймають усі пропозиції України крім питання Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російська сторона приймає всі озвучені Україною на переговорах у Стамбулі пропозиції крім питання Криму. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова делегації, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
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"В Стамбулі ми оголосили нашу, українську позицію – як ми бачимо. В принципі Російська Федерація по всіх позиціях надала вже офіційну відповідь, яка полягає у тому, що вони приймають цю позицію за виключенням питання Криму, концепцію яку ми пропонували. Ми ще чекаємо від них підтвердження", - сказав Арахамія.
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Він нагадав, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що офіційного підтвердження Україна від росії не отримала, - зі слів Арахамія наша держава чекає, щоб це було зроблено у письмовому вигляді.
"Але ми в усному вигляді станом на вчора в режимі відеоконференції почули, що російська сторона не заперечує таких позицій, і ми далі рухаємось з юридичної точки зору більше", - заявив член делегації.
Нагадаємо
Як писав УНН, на переговорах у Стамбулі цього тижня українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію, а Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.