Арахамия: россияне принимают все предложения Украины кроме вопроса Крыма

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"В Стамбуле мы объявили нашу, украинскую позицию - как мы видим. В принципе российская федерация по всем позициям предоставила уже официальный ответ, который заключается в том, что они принимают эту позицию за исключением вопроса Крыма, концепцию которого мы предлагали. Мы еще ждем от них подтверждения", - сказал Арахамия.

Детали

Он напомнил, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что официального подтверждения Украина от россии не получила, - по словам Арахамия наше государство ждет, чтобы это было сделано в письменном виде.

"Но мы в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не отрицает таких позиций, и мы дальше двигаемся с юридической точки зрения больше", - заявил член делегации.

Напомним

Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.