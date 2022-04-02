Арахамия: россияне принимают все предложения Украины кроме вопроса Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российская сторона принимает все озвученные Украиной на переговорах в Стамбуле предложения кроме вопроса Крыма. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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"В Стамбуле мы объявили нашу, украинскую позицию - как мы видим. В принципе российская федерация по всем позициям предоставила уже официальный ответ, который заключается в том, что они принимают эту позицию за исключением вопроса Крыма, концепцию которого мы предлагали. Мы еще ждем от них подтверждения", - сказал Арахамия.
Детали
Он напомнил, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что официального подтверждения Украина от россии не получила, - по словам Арахамия наше государство ждет, чтобы это было сделано в письменном виде.
"Но мы в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не отрицает таких позиций, и мы дальше двигаемся с юридической точки зрения больше", - заявил член делегации.
Напомним
Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.
Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.