Арахамія: Рада за тиждень повернеться до ухвалених сьогодні за основу законопроектів

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Згідно з домовленостями між пропрезидентською більшістю і рештою фракцій у парламенті, всі розглянуті в першому читанні під час сьогоднішнього засідання проекти законів будуть ухвалені у наступний вівторок. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Оскільки всім іншим фракціям не дуже подобається, що монокоаліція фактично статистами їх робить, тому ми домовились, що будемо по всіх інших законопроектах по скороченій процедурі йти – у нас є 7 днів фактично для того, щоб у комітетах доопрацювати, слушні зауваження взяти до відома і в другому читанні все те, що ми сьогодні проголосували в першому читанні, в наступний вівторок буде проголосовано в другому читанні", - зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що у фракції "Слуга народу" не бачать порушень регламенту при ухваленні закону про імпічмент, про що заявили всі інші фракції.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент

До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.

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