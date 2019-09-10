Арахамия: Рада за неделю вернется к принятым сегодня за основу законопроектам

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81368 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114058 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105823 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112515 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Согласно договоренностям между пропрезидентским большинством и остальными фракциями в парламенте, все рассмотренные в первом чтении во время сегодняшнего заседания проекты законов будут приняты в следующий вторник. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Поскольку всем другим фракциям не очень нравится, что монокоалиция фактически статистами их делает, поэтому мы договорились, что будем по всем остальным законопроектам по сокращенной процедуре идти - у нас есть 7 дней фактически для того, чтобы в комитетах доработать, дельные замечания принять к сведению и во втором чтении все то, что мы сегодня проголосовали в первом чтении, в следующий вторник будет проголосовано во втором чтении", - отметил Арахамия.

При этом он добавил, что во фракции "Слуга народа" не видят нарушений регламента при принятии закона об импичменте, о чем заявили все остальные фракции.

Напомним, народные депутаты приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте.

В повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.

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