Арахамия: Рада за неделю вернется к принятым сегодня за основу законопроектам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Согласно договоренностям между пропрезидентским большинством и остальными фракциями в парламенте, все рассмотренные в первом чтении во время сегодняшнего заседания проекты законов будут приняты в следующий вторник. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Поскольку всем другим фракциям не очень нравится, что монокоалиция фактически статистами их делает, поэтому мы договорились, что будем по всем остальным законопроектам по сокращенной процедуре идти - у нас есть 7 дней фактически для того, чтобы в комитетах доработать, дельные замечания принять к сведению и во втором чтении все то, что мы сегодня проголосовали в первом чтении, в следующий вторник будет проголосовано во втором чтении", - отметил Арахамия.
При этом он добавил, что во фракции "Слуга народа" не видят нарушений регламента при принятии закона об импичменте, о чем заявили все остальные фракции.
Напомним, народные депутаты приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте.
В повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.