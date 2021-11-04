Арахамія поставив умови для винесення до зали ВР питання про відсторонення Третьякової

Цитата:

“Саме перше, з чим я зіштовхнувся – регламентний комітет відсторонив пані Геращенко рік тому на три дні від пленарних засідань за “зелених чоловічків” і таке інше. Потім нам сказали наші колеги, до речі з “ЄС”, що це буде дуже неправильно виносити це до залу… Зараз по пані Третьяковій саме така риторика – давайте виносити до зали. Я запропонував особисто: я не проти виносити до зали питання пані Третьякової, але давайте тоді складемо всі такі рішення регламентного комітету по всіх людях, які були, і нехай зал визначається”, - сказав Арахамія.

Деталі

На думку народного депутата, це буде “правильно та справедливо”.

“Я звернувся до комітету, щоб вони надали мені лист з цими рішеннями”, - сказав він.

Додамо

22 жовтня комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Контекст

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.