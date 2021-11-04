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Арахамия поставил условие для вынесения в зал ВР вопроса об отстранении Третьяковой

Киев • УНН

 • 27381 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия предлагает перед рассмотрением в зале Верховной Рады вопроса об отстранении от заседаний нардепа от "СН" Галины Третьяковой рассмотреть другие решения регламентного комитета о наказании нардепов. Об этом он в кулуарах парламента сообщил журналистам, передает корреспондент УНН.

Арахамия поставил условие для вынесения в зал ВР вопроса об отстранении Третьяковой

Цитата:

“Самое первое, с чем я столкнулся - регламентный комитет отстранил госпожу Геращенко год назад на три дня от пленарных заседаний из-за “зеленых человечков” и все такое. Потом нам сказали наши коллеги, кстати из "ЕС", что это будет очень неправильно выносить это в зал. Сейчас по госпоже Третьяковой именно такая риторика - давайте выносить в зал. Я предложил лично, я не против выносить в зал вопрос госпожи Третьяковой, но давайте тогда составим все такие решения регламентного комитета по всем людям, которые были, и пусть зал определяется”, - сказал Арахамия.

Детали

По мнению народного депутата, это будет “правильно и справедливо”.

“Я обратился в комитет, чтобы они предоставили мне письмо с этими решениями”, - сказал он.

Добавим

22 октября комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти нардепа Антона Полякова.

Контекст

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, борющиеся за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут набросать кому-то платки на рот, то мне кажется, что “позор” это вам".

Председатель фракции “Слуга народа " Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

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