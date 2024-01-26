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Арахамія пропонує відправляти нардепів та держслужбовців на військові навчання

Арахамія пропонує відправляти нардепів та держслужбовців на військові навчання

Київ • УНН

 • 25316 перегляди

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, запропонував, щоб усі державні службовці, включно з народними депутатами, проходили військову підготовку. Він вважає, що це могло б підвищити якість роботи навчальних центрів і допомогти зменшити страх перед мобілізацією.

Голову фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія хоче, аби українські держслужбовці, зокрема народні депутати, проходи військове навчання. Про це нардеп заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", організованому LB.ua та EFI Group у межах проєкту "Нова країна", повідомляє LB.ua, передає УНН.

Деталі 

Арахамія переконаний, що це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була кампанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в "учебку", жити, не якісь там VIP-групи, і депутати теж. Я точно. Я, насправді, ідеолог цього. Ми маємо там навчатись кожен у різних групах зі звичайними людьми. Маємо з ними їсти, спілкуватись, тоді всі побачать, що це не так страшно

- заявив народний депутат.

Буданов розповів, чи зможе Україна уникнути мобілізації21.01.24, 17:31 • 62108 переглядiв

Він також зауважив, що це може вплинути і на якість навчальних центрів, аби депутати самі побачать всі недоліки і розумітимуть, що потрібно виправити у майбутньому.

Більше того, я не заздрю командиру "учебки", де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що просто вони зітруть його, будуть міняти кадрові зміни, доки не налагодять якийсь рівень навчання. Всі учебки по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають, заступники міністрів, керівники департаментів. Хоча б part-time, но навчатися

- підкреслив голова фракції “Слуга народу“ в парламенті.

Доповнення

За словами Арахамії,  українцям потрібно розʼяснити, як саме відбувається мобілізація. Він зауважив, що наразі багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.

Водночас він пояснив, що для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі.

Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм

- пояснив Давид Арахамія.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить нагальної потреби в мобілізації півмільйона людей.

Він підкреслив, що мобілізація є питанням справедливості і включає такі міркування, як фінансова підтримка, яка надходить виключно з українського бюджету.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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