Арахамія пропонує відправляти нардепів та держслужбовців на військові навчання
Київ • УНН
Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, запропонував, щоб усі державні службовці, включно з народними депутатами, проходили військову підготовку. Він вважає, що це могло б підвищити якість роботи навчальних центрів і допомогти зменшити страх перед мобілізацією.
Голову фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія хоче, аби українські держслужбовці, зокрема народні депутати, проходи військове навчання. Про це нардеп заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", організованому LB.ua та EFI Group у межах проєкту "Нова країна", повідомляє LB.ua, передає УНН.
Деталі
Арахамія переконаний, що це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.
Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була кампанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в "учебку", жити, не якісь там VIP-групи, і депутати теж. Я точно. Я, насправді, ідеолог цього. Ми маємо там навчатись кожен у різних групах зі звичайними людьми. Маємо з ними їсти, спілкуватись, тоді всі побачать, що це не так страшно
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Він також зауважив, що це може вплинути і на якість навчальних центрів, аби депутати самі побачать всі недоліки і розумітимуть, що потрібно виправити у майбутньому.
Більше того, я не заздрю командиру "учебки", де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що просто вони зітруть його, будуть міняти кадрові зміни, доки не налагодять якийсь рівень навчання. Всі учебки по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають, заступники міністрів, керівники департаментів. Хоча б part-time, но навчатися
Доповнення
За словами Арахамії, українцям потрібно розʼяснити, як саме відбувається мобілізація. Він зауважив, що наразі багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.
Водночас він пояснив, що для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі.
Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить нагальної потреби в мобілізації півмільйона людей.
Він підкреслив, що мобілізація є питанням справедливості і включає такі міркування, як фінансова підтримка, яка надходить виключно з українського бюджету.