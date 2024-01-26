Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Киев • УНН
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия хочет, чтобы украинские госслужащие, в том числе народные депутаты, проходили военное обучение. Об этом нардеп заявил во время дискуссии "2024: сценарии для страны", организованном LB.ua и EFI Group в рамках проекта "Новая страна", сообщает LB.ua, передает УНН.
Детали
Арахамия убежден, что это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.
Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно
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Он также отметил, что это может повлиять и на качество учебных центров, чтобы депутаты сами увидят все недостатки и будут понимать, что нужно исправить в будущем.
Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что просто они сотрут его, будут менять кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это надо. Министры тоже должны, заместители министров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться
Дополнение
По словам Арахамии, украинцам нужно разъяснить, как именно происходит мобилизация. Он отметил, что сейчас многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт.
В то же время он пояснил, что для парламентариев обучение будет происходить в частичном режиме.
Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полмиллиона человек.
Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.
Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
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