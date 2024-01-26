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Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения

Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 10:16  •  3090 просмотра

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Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия хочет, чтобы украинские госслужащие, в том числе народные депутаты, проходили военное обучение. Об этом нардеп заявил во время дискуссии "2024: сценарии для страны", организованном LB.ua и EFI Group в рамках проекта "Новая страна", сообщает LB.ua, передает УНН.

Детали 

Арахамия убежден, что это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно

- заявил народный депутат.

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Он также отметил, что это может повлиять и на качество учебных центров, чтобы депутаты сами увидят все недостатки и будут понимать, что нужно исправить в будущем.

Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что просто они сотрут его, будут менять кадровые изменения, пока не наладят какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это надо. Министры тоже должны, заместители министров, руководители департаментов. Хотя бы part-time, но учиться

- подчеркнул глава фракции "Слуга народа" в парламенте.

Дополнение

По словам Арахамии,  украинцам нужно разъяснить, как именно происходит мобилизация. Он отметил, что сейчас многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт.

В то же время он пояснил, что для парламентариев обучение будет происходить в частичном режиме.

Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм

- объяснил Давид Арахамия.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полмиллиона человек.

Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Арахамія пропонує відправляти нардепів та держслужбовців на військові навчання
Arakhamia suggests sending MPs and civil servants to military exercises
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Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.

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