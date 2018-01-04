Apple втратить мільярди доларів після скандалу зі старими iPhone - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Рішення корпорації Apple знизити вартість заміни батарей для старих моделей iPhone до 29 доларів (замість 79) принесе компанії збитки E розмірі 10 мільярдів доларів. До такого висновку прийшли аналітики банку Barclays, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Раніше повідомлялося, що Apple йде на цей крок на фоні скандалу навколо навмисного уповільнення роботи старих моделей смартфонів заради збільшення тривалості роботи батареї.
Як відзначають аналітики, згідно їх опитуванням, знос акумулятора є головною причиною покупки нових iPhone. З огляду на NT, що заміна батареї тепер коштує дешевше і передбачає збільшення продуктивності смартфона, експерти прогнозують, що в 2018 році продажі iPhone можуть знизитися на 16 мільйонів штук.
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“Хоча це може бути хорошим PR-ходом для Apple, нам здається, що це може негативно позначитися на продажах iPhone через те, що більше користувачів віддадуть перевагу поміняти батарею замість покупки нового пристрою”, — пишуть експерти.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, проти компанії Apple подали два колективні позови у США - після того, як техгігант визнав, що з часом уповільнює старі моделі своїх смартфонів аби “подовжити їм життя” і допомогти роботі батареї. Корпорація Apple вибачилась перед користувачами за те, що цілеспрямовано уповільнювала швидкість роботи старих моделей iPhone.