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Apple потеряет миллиарды долларов после скандала со старыми iPhone - СМИ

Киев • УНН

 • 14066 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Решение корпорации Apple снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone до 29 долларов (вместо 79) принесет компании убытки E размере 10 млрд долларов. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Apple потеряет миллиарды долларов после скандала со старыми iPhone - СМИ

Ранее сообщалось, что Apple идет на этот шаг на фоне скандала вокруг умышленного замедления работы старых моделей смартфонов ради увеличения продолжительности работы батареи.

Как отмечают аналитики, согласно их опросам, износ аккумулятора является главной причиной покупки новых iPhone. Учитывая NT, замена батареи теперь стоит дешевле и предполагает увеличение производительности смартфона, эксперты прогнозируют, что в 2018 году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов штук.

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“Хотя это может быть хорошим PR-ходом для Apple, нам кажется, что это может негативно сказаться на продажах iPhone из-за того, что больше пользователей предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства”, — пишут эксперты.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, против компании Apple подали два коллективные иски в США — после того, как техгигант признал, что со временем замедляет старые модели своих смартфонов чтобы “продлить им жизнь” и помочь работе батареи. Корпорация Apple извинилась перед пользователями за то, что целенаправленно замедляла скорость работы старых моделей iPhone.

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