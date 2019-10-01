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Апеляційний суд взяв під варту одного з підозрюваних у вбивстві директора української "доньки" Caparol

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до одного з підозрюваних у вбивстві директора української "доньки" німецького концерну Caparol, скоєне у 2016 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.

Апеляційний суд взяв під варту одного з підозрюваних у вбивстві директора української "доньки" Caparol

Так, 1 жовтня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваного Козирка С.Л. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено, ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 вересня 2019 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено", - йдеться в повідомленні.

Стосовно підозрюваного Козирка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 15 листопада 2019 року включно. Було постановлено взяти підозрюваного Козирка під варту в залі суду.

Нагадаємо, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну Caparol, вчинене у 2016 році. 

У рамках справи затримано сімох підозрюваних, організаторів та виконавців.

Щодо Козирка, то він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 3 ст. 28, п. 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

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