Апелляционный суд взял под стражу одного из подозреваемых в убийстве директора украинской "дочки" Caparol
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Киевский апелляционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей к одному из подозреваемых в убийстве директора украинской "дочки" немецкого концерна Caparol, совершенное в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, 1 октября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применены к подозреваемому Козырко С.Л. меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу прокурора удовлетворено, постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября 2019 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СО Киево-Святошинского ОП ГУ НП Украины в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого Козырко применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 15 ноября 2019 года включительно. Было принято взять подозреваемого Козырко под стражу в зале суда.
Напомним, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна Caparol, совершенное в 2016 году.
В рамках дела задержаны семь подозреваемых, организаторов и исполнителей.
Что касается Козырко, то он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 3 ст. 28 п. 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").