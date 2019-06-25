Апеляційний суд постановив повернути екс-президента Вірменії Кочаряна під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Апеляційний суд постановив повернути екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна під варту. Про це заявив на засіданні Апеляційного суду суддя Армен Данієлян, передає УНН, посилаючись на “Новини-Вірменії”.
Повідомляється, що генпрокуратура Вірменії оскаржує два рішення суду загальної юрисдикції — про звільнення з-під варти другого президента Вірменії Роберта Кочаряна під особисту поруку чинного і колишнього президентів Арцаха, і рішення суду звернутися в Конституційний суд для призупинення судового провадження (від 20 травня) у даній справі.
Кочаряну, а так само Сейрану Оганяну (колишньому начальнику Генштабу ВС Вірменії), Юрію Хачатурова (колишньому заступнику міністра оборони, начальника Єреванського гарнізону) і Армену Геворкяну (колишньому главі апарату президента Вірменії) пред’явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу в Вірменії (у справі про заворушення 1 −2 березня 2008 року). Кочарян також звинувачується в отриманні хабара в особливо великих розмірах за іншою кримінальною справою.
Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування. Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в безлади і зіткнення мітингуючих з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.
Нагадаємо, в кінці травня прихильники прем’єр-міністра Нікола Пашиняна почали блокувати входи і виходи будівель судів столиці. Громадські активісти блокували будівлі Конституційного суду на проспекті Баграмяна і суду загальної юрисдикції, який днями раніше прийняв рішення про звільнення екс-президента Кочаряна.
18 травня Суд в Єревані звільнив з-під арешту колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна під поруку і заставу.