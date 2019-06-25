Апелляционный суд постановил вернуть экс-президента Армении Кочаряна под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Апелляционный суд постановил вернуть экс-президента Армении Роберта Кочаряна под стражу. Об этом заявил на заседании Апелляционного суда судья Армен Даниелян, передаёт УНН, ссылаясь на “Новости-Армения”.
Сообщается, что генпрокуратура Армении оспаривает два решения суда общей юрисдикции — об освобождении из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство действующего и бывшего президентов Арцаха, и решение суда обратиться в Конституционный суд для приостановления судебного производства (от 20 мая) по данному делу.
Кочаряну, а так же Сейрану Оганяну (бывшему начальнику Генштаба ВС Армении), Юрию Хачатурову (бывшему замминистра обороны, начальника Ереванского гарнизона) и Армену Геворкяну (бывшему главе аппарата президента Армении) предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах по другому уголовному делу.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.
Напомним, в конце мая сторонники премьер-министра Никола Пашиняна начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы. Гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который днями ранее принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.
18 мая Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство и залог.